【深度解構】外媒警告：百業轉衰！香港陷海嘯級危機

大行紛紛唱淡香港經濟前景，為經濟「領先指標」的股市可能創出2015年以來最差季度表現，預示接下來經濟最少衰半年。美國著名財經媒體彭博更報道，藍籌企業(恒指成分股)盈利跌幅料僅次於2008年金融海嘯。這意味着「凍薪、放無薪假、減薪，甚至裁員」的情況恐陸續有來。



【海嘯級危機！企業盈利料大跌】

彭博表示，經過近月跌浪，港股市值蒸發逾6,000億美元(約4.68萬億港元)後，估值雖然吸引，但愈來愈多分析師下調2019年企業盈利預測，更預計藍籌公司的經營利潤平均下挫19%，勢創2008年金融危機以來最大跌幅。換言之，目前估值表面上是吸引，但之後若盈利真的不濟，估值就會被自然地升高。(附圖一)



事實上，股市亦開始反映企業盈利不振的因素，恒指目前較4月高位仍低13%，是全球墊底的股市之一。



【貶到海嘯時！人民幣拖後腿】

在港上市的多為中資股，他們的業務主要涉及人民幣，一旦人民幣續弱，兌換成港元後就會拖累盈利，根據摩根士丹利預測，藍籌股平均有64%的收入來自內地，只有22%來自香港，故匯價也是盈利的重要因素。



可惜的是，反映內地市場的人民幣兌每美元在岸價(CNY)周四(22日)加速下挫，曾跌破7.07元，再創2008年以來、近11年半新低。



【勁過海嘯時！社會動盪持續】

除了外圍經濟及人民幣因素，持續逾兩個月的社會動盪，亦為經濟帶來沉重壓力，殃及包括銀行貸款及燃氣在內的需求。Amber Hill Capital資產管理總監Jackson Wong預期，第3季情況將更惡劣，因潛在經濟下行的可能性，並未完全反映在股價中。



大和證券分析員認為，社會動盪可能損害餐飲業，因市民會選擇在家煮飯，不外出用饍。再者，內外困局亦對樓市、酒店入住率，以及零售銷售數據造成影響。



【類似海嘯時！各行業開始不濟】

事實上，「公用股」中華煤氣(00003)較早前公布，今年上半年少賺18.8%，至38.89億港元，業績令人失望，公司亦指營商環境充滿挑戰。



長實集團執行董事趙國雄早前表示，鑑於當前局勢，將會延遲推售旗下西半山波老道豪宅項目，強調該盤每個單位「億億聲」，目前銷售該類物業有難度。



由於投資者愈來愈關注資本外逃，本地銀行股恒生銀行及中銀香港，8月至今累瀉逾9%。



旅客數量大跌，導致香港的酒店入住率和零售額方面大幅減縮，其中，香格里拉酒店股價大跌了7.5%。國泰航空也警告，社會動盪將對公司8月收入產生「重大影響」。



【海嘯後最差！經濟勢衰退】

面對經濟困局，摩根士丹利早前亦發報告全面唱淡香港經濟、股市及樓市前景，除了將香港今年全年經濟增長預測，由1%調低至-0.3%，當中，今年第3季料收縮1.5%。一旦正確，將是繼2009年首季大幅收縮7.8%後最差！



該行同時估計，未來9至12個月，住宅樓價將跌10%，並預期恒生指數有機會下試21,500點。



假設全球經濟未來數季內陷衰退，企業盈利有逾一成跌幅，恒指最壞情況瀉至17,630點。



【失業率回升恐開端】

事實上，近期已有酒店業傳「放無薪假」、零售業要員工先「清大假」、的士及小巴業界叫苦、旅遊業手停口停、零售「吉舖」處處等...外資大行德意志銀行早前在香港「開刀」，有被裁的外籍員工透露香港難搵工。上述例子可能僅冰山一角，預示失業率回升恐開端！



香港統計處周一(19日)公布，今年5月至7月失業率微升0.1個百分點，至2.9%，打破了過去15個統計時段維持2.8%的表現。



若翻查歷史，失業率每每跌至相對低位後回升，往往預示經濟危機，相信今次不能幸免。舉例來說，1997年8月失業率跌見2.1%，然後於10月回升，經濟就在1998年首季負增長；2000年12月失業率低見4.4%，翌年2月回升，之後第4季經濟「見紅」；2008年6月失業率跌至3.2%，於8月回升，經濟在第4季起飽受金融海嘯之苦。



當然，每次失業率回升不代表經濟必然有問題，但(撇除今次)上述3次往績是失業率未回升之先，經濟增長已逐季下滑，恰巧地，目前經濟按年計，亦已連續5季放緩，次季更降至修訂後按年僅增長0.5%，與過去3次十分類似。



換言之，接下來的經濟狀況可能類似1998年亞洲金融風暴；2001至2003年的科網爆破及「沙士」；2008年百年一遇的金融海嘯。



一旦如此，這是否意味着「凍薪、放無薪假、減薪，甚至裁員」的情況恐陸續有來？宜為最壞情況作準備。

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