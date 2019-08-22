【市後重點睇】人民幣續弱　道期升16點

美匯指數最新見98.14，人民幣受壓，在岸、離岸價分別低見7.0818及7.088；圓匯處106.44；歐元企1.11，英鎊續處1.21關樓上。港匯弱見7.8418。金價在1,500美元水平上落，布油守60美元，紐油報55.78美元。道指期貨升16點。



●市後關注點

-16:00 歐元區8月製造業採購經理指數

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數

-22:00 美國7月領先經濟指標



●港股考驗二萬六關，恒生指數全日跌221點或0.84%，報26,048點；友邦領跌，挫1.6%。https://bit.ly/2KMPXwP

-中國電信半年多賺2%，不派息。

-中國海外發展半年純利249億元，派息45仙。

-天倫燃氣：維持今年售氣量增25%指引。

-摩比發展：料未來4G及5G長期共存。

-融創孫宏斌：下半年基本停止買地。



●A股快報：滬綜指升3點，茅台再創新高。https://bit.ly/2L2nhii



●亞洲股市：日股牛皮，韓股向下。https://bit.ly/2L3L8hy



●美國債息曲線再次倒掛，引發市場對經濟前景的恐慌。歐洲股市早段全線下挫，英國富時100指數跌0.4%，報7,171點；德國DAX指數跌0.4%，報11,753點；法國CAC指數跌0.4%，報5,411點。



●【股匯攻略】美元兌離岸人幣逾7算為新常態。https://bit.ly/33LJgTr



●【即市分析】

-滙豐隱患多吼認沽證。https://bit.ly/2P7id1x

-鄧澤堂：港股觀望氣氛仍濃。https://bit.ly/2NshS71

-彭偉新：中興整固後隨時再發力。https://bit.ly/2ZtFbUF



●【大行報告】

-大摩降MSCI香港評級至減持。

-美銀美林指恒地售和生圍地皮明智。



●人民幣在岸價跌見逾11年新低。



●諾基亞5G手機明年登場，可能賣呢個價...



●月內兩預警！大摩：全球經濟衰退風險正高位攀升。



●印尼央行減息0.25厘，連續兩個月出手。



●【專家樓評】

-黃詠欣：細價納米新盤，點解按揭申請爆額？

-李志成：銀行上調按息，為加強風險管理？

-汪敦敬：上車換樓機會處處。

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