新盤部署：MARINI入場費519.9萬　折實平均呎價14997元

會德豐地產主市務助理總經理陳惠慈表示，將軍澳日出康城MARINI，首張價單推出130伙，實用面積370至770方呎，間隔一房戶起，扣除最高21.5%總折扣後，折實平均呎價14,997港元，售價由519.9萬至1,206.1萬元，明日(23日)起開放示範單位予公眾及收票。



資料顯示，區內對上一個開價新盤為同系的GRAND MONTARA，首張價單推出101伙，折實平均呎價13,999元，售價由575.8萬元起。



該公司主席梁志堅表示，同系區內MONTARA及GRAND MONTARA早前於短期內沽清，而是次MARINI定價較GRAND MONTARA最後一批單位低7至8%，形容為「開心置業價」，不是太進取，將視乎市況加價加推，最快下周開售，對樓盤銷情有信心。



他又指，過往兩個月政治事件對香港影響不少，不過對前途仍有信心，反對暴力，又指「政治嘅野我唔識」，預期市況將於短期內恢復。



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