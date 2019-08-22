亞馬遜印度全球最大園區開幕　可容納逾1.5萬名員工

外媒報道，亞馬遜在印度南部城市海德拉巴的亞馬遜全球最大的園區開幕。該園區辦公空間達180萬平方尺（約16.72萬平方米），可容納逾1.5萬名員工。



亞馬遜印度業務主管阿加瓦爾（Amit Agarwal）表示，印度鼓勵電子商務發展，幫助中小型企業線上銷售和出口商品，進而幫助重振疲弱的本土經濟增長。阿加瓦爾指出，鼓勵電子商務蓬勃發展的話，而不是試圖設置各種經營範圍，會有非常多的商機。



印度將會是亞馬遜最後一個主要的增長市場，亞馬遜CEO貝索斯已承諾在當地投資超過50億美元來實現擴張。



亞馬遜表示，位於印度的新園區耗資數億美元，可容納逾1.5萬名員工。亞馬遜在印度有6.2萬名員工，其中約三分之一在海德拉巴。



雖然沒有透露具體的數字，但阿加瓦爾指出，過去18個月，亞馬遜Prime在印度的會員人數增加一倍，而且該市場仍舊是Prime全球增長最快的一個市場。



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