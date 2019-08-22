積金局第四季檢討「懶人基金」　擬降收費上限

俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」(DIS)推出已超過兩年，積金局透露，將於今年第四季展開檢討工作，研究下調DIS收費上限，料需時至少兩季度，目前新增強積金戶口中，有四分之一使用「懶人基金」，大部分由打工仔主動選擇。



DIS自2017年4月起實施，基金的管理費上限為基金淨資產值0.75%、經常性實付開支上為0.2%，合共為0.95%，為混合資產基金中管理費最低，亦為其他基金的收費帶來指標作用。



根據積金局的數據，截至今年3月底，有188.8萬個帳戶投資於DIS下的基金，按年增加27.39%，佔全部強積金帳戶近兩成。自DIS實施至今年6月底，核心累積基金及65歲後基金的年率化回報，分別為5.8%及3.9%。



積金局亦公布計劃成員累算權益統計分析報告，過去19年間，自願性供款總額增加1.67倍至116億元，同期的自願性供款佔供款總額百分比，由一成增加至16%，預期隨扣稅安排出台，佔比將持續上升。目前可扣稅自願性供款(TVC)帳戶有1.3萬個，總供款額1.77億元。



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