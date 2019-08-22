【fb直播】港股二萬六關受考驗　反彈浪已完？

大摩將MSCI香港和阿根廷評級下調至「減持」，加上美國兩年期和十年期債息再度倒掛，港股周四(22日)顯著下跌逾200點，再次考驗二萬六關，在業績期就快完結下，港股的反彈浪係咪已經完結？



吉利汽車(00175)中期少賺4成，不過獲大行唱好，績後股份有資金追捧，管理層講明公司最艱難時刻已過去，股價有望重拾升勢？至於比亞迪(01211)，雖然中期純利大升2倍，不過管理層唔睇好第3季盈利表現，呢隻又點睇？



內房股彈完一日就無晒力，融創中國(01918)中期多賺6成都要跟住跌，成個板塊係時候再沽落去？內房股業績有咩細位要留意？



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