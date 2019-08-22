【深度解構】特朗普為撐iPhone不惜暫緩關稅？定係...

繼蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克(Tim Cook)早前與美國總統特朗普會面後，特朗普於周三(21日)重申，會幫助Apple與三星競爭，並會解決關稅問題。值得關注的是，特朗普於早前已宣布，在新一輪總值3,000億美元中國貨物的關稅中，暫不會包括電子消費品及玩具貨物等，意味Apple已成功避過一劫。



較早前，特朗普接受外媒訪問時亦提到，庫克曾對他說︰「三星不用支付關稅，因為其總部設在南韓，但Apple則不然。」特朗普對亦此深感認同，他在周三時向媒體表示︰「我必須在短期內幫助蘋果解決這個問題，因為這是一家偉大的美國企業。」



●特朗普反常背後有玄機？

若按照特朗普的說法，因為蘋果公司是一家「偉大的美國企業」所以要幫助它；那麼通用汽車(General Motors，GE)就一定是「不偉大」的美國企業嗎？



GE早前由於在美國裁員，成為特朗普的狙擊目標。這位美國總統多次公開表示，要GE把中國生產線搬回美國，更威脅要它交回過往所收過的政府補貼。



不過要留意的是，通用汽車在美國及世界各地都設有生線；而Apple的iPhone生產線幾乎全部集中於中國，更為中國貢獻了數以十萬計的工作機會。那麼，特朗普真的是「大細超」特別優待Apple，甚至無視iPhone全都是中國製造的事實嗎？



答案當然是「不」。



特朗普多次強調要讓企業回到美國，創造就業機會。去年9月，特朗普首次暗示有意對中國製造的iPhone徵收額外關稅時，庫克也曾指出此舉將對美國消費者造成損害。當時，特朗普的回應是「如果想避免關稅，就應該將生產線搬回美國。」由此可見，特朗普最近的行為，實在是一反常態。



●押後關稅免新iPhone受衝擊

特朗普為Apple押後關稅，很可能是迫不得已之舉。按照慣例，Apple每年均會在9月的秋季發布會上發布新iPhone。倘若於中國組裝的iPhone在新關稅名單之內，就意味着2019年的新iPhone很可能要加價，甚至可能因此而輸給同於秋季開售的三星旗艦手機Galaxy Note 10系列，或華為的手機。



新關稅反而成為傷害美國企業的措施，實在與特朗普所提倡「美國優先」政策不符。再者，若新iPhone的銷情因加價而受響，除了三星會得益外，相信他更不樂意見到是，包括華為、小米在內等一眾中國手機品牌「反攻」，令美國品牌的市佔率下跌。



●關稅戰略已失效？

特朗普自上任以來，多次以關稅作為外交武器。他對此直認不諱，其至以「關稅俠(Tariff Man)」自居，更揚言會讓搶劫美國財富的國家付出代價。然而，這位關稅俠最近卻一反常態，先是對關稅上作出妥協；其後亦將華為貿易禁令寬限期延長至11月。The Atlantic專欄作家David Andrew Graham指出，特朗普近期的行為，反映出他對經濟衰退以及自身政治前景的擔憂。



Graham表示，特朗普曾承諾，在他的領導下，美國每年增長率將達到4%，並且他會創造2,500萬個新工作職位。惟現實是，他任期兩年半的時間中，經濟增長未曾在任何一季中達到4%；他亦任內因僅創造了大約600萬個新工作職位，遠遠低於承諾。這亦意味着，特朗普很可能已意識到關稅未能幫助他達成目標，開始調整策略。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。