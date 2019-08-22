全球經貿戰：專家警告倘特朗普向歐開戰　較中美更傷

外國傳媒報道，有專家警告，一旦歐美爆發全面貿易戰，受損程度較中美貿易戰更大！



歐洲經濟專家、德國投資銀行Berenberg Bank經濟學家Florian Hense表示，歐盟與美國之間的貿易是迄今世界上最大的雙邊貿易。美國和歐盟之間的商品和服務進出口在2018年超過了中美之間的70%以上。



數據顯示，2018年美國從中國進口了6,839億美元的商品和服務；從歐盟則進口了5,579億美元。然而，美國對歐盟的出口僅5,745億美元，對中國僅1,792億美元。換言之，2018年，美國對歐盟的出口量是對中國的3倍以上。因此，歐盟有能力對美國加以還擊。



事實上，歐盟貿易主管Cecilia Malmstrom早前稱，不傾向加徵關稅，但如果美國首先採取行動，便會反擊。



歐洲專家發出警告，皆因美國總統特朗普絕對有機會向歐元區「埋手」打貿易戰！他在周二(20日)主動透露，與歐盟有很多討價還價的籌碼。他說：「要與歐盟達成協議仍相當困難，他們開價很高。不過，我們擁有全部籌碼，因為我們可以向他們開徵汽車稅，之後他們會給予我們所有想要的，因為他們出口數百萬部平治、數百萬部寶馬到美國！」



另外，特朗普本周末將出席在法國舉行的七大工業國(G7)峰會，與歐盟領袖會面，市場已預期，由於貿易觀點不同，G7會後不太可能發表聯合聲明。再者，早前市場傳出，特朗普有意向法國紅酒開徵關稅，以報復該國開徵數碼稅。



值得關注的是，特朗普周末亦會與英國首相約翰遜會面。早前有傳聞指，英美正為英國10月31日「硬脫歐」打強心針，簽訂一份「驚天」自由貿易協議。根據英美目前進度，有望在11月1日、也就是英國「脫歐」後翌日，讓部分協議生效，雙方也討論是否可以制訂包含所有貿易範圍的臨時協議，有效期半年。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。