科技商機：人造雪糕初創企業獲4.68億元融資

外媒報道，在人造肉食品浪潮下，生物技術初創企業Perfect Day研製的人造雪糕成功獲得農業巨頭ADM約6,000萬美元(約4.68億港元)的風險投資。ADM是全球最大的農業加工商和食品配料供應商之一，在近200個國家和地區擁有330多家生產設施。



美國加州的兩名創業者Ryan Pandya和Perumal Gandhi在加州灣區創辦了生物技術初創企業Perfect Day，經過5年的努力，終於在不使用奶牛的情況下，以人工方式創造出傳統牛奶中發現的蛋白質。



該公司用轉基因酵母代替牛奶，通過發酵過程製造出乳清蛋白和酪蛋白，它們是雪糕最重要的營養成分。



Perfect Day的人造雪糕早前進行試食，嘗起來與用牛奶製作的雪糕幾乎毫無分別。而到目前為止，Perfect Day只以有限數量供應其合成蛋白質生產的人造雪糕。上周，該公司通過其網站向首批訂購的1,000名顧客出售樣品人造雪糕。儘管售價高昂，一品脫，約568毫升的雪糕售價20美元(約156港元)，但這些產品在數小時內就售清。



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