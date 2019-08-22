二手成交：豪景花園呎售8427元　重返年初價位

中原譚榮輝表示，樓市於中美貿易戰及本港氣氛不穩的影響，逐步向下調整，近期業主議價幅度明顯擴大，有部分單位減價後低於銀行估價，吸引買家伺機吸納平盤。



他續稱，深井豪景花園本月錄得3宗減價成交，做價回到今年初水平，包括20座低層A室，實用面積947方呎，套三房間隔，享園景，業主於5月底交吉放盤，開價900萬元，見樓市回落，逐步擴大議價空間，最終減價102萬元或11%，以798萬元沽出，呎價8,427元，樓價回到今年2、3月水平。



新買家為區內換樓客，見上址樓價較銀行估價低逾100萬元，立即承接。原業主則於2005年以342萬元連車位入市，現沽出單位，扣除車位買入價約30萬元計，帳面獲利約486萬元，升值約1.6倍。



譚氏另指出，屋苑本月亦錄得5座低層G室成交，實用面積365方呎，兩房間隔，叫價450萬元，最終減價50萬元或11.1%，以400萬元沽出，呎價10,959元，做價回到今年4月。

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