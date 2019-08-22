碧桂園：暑假銷情合乎預期　不做全國促銷

碧桂園(02007)上半年權益銷售額超過2,819億元人民幣(下同)，問及下半年銷售計劃，常務副總裁程光煜透露，7至8月份銷售進度符合預期，估計全年銷售表現不會比去年度差，沒有全國減價促銷計劃，但會根據各地區情況隨行就市。



下半年權益可售資源達4,820億元，當中三、四線城市佔比達55.3%。他指出，上半年公司也有逾半銷售來自三、四線城市，認為與統計局數據所反映的市場發展走勢脗合，可有效分散風險，會繼續均衡地在一至五線城市布局。該公司年初制定全年權益投資額1,800億元，他指上半年已使用1,100億元，下半年投資則視乎市況及個別項目回報而定。



總裁莫斌補充，內地城鎮化持續，相信地產行業未來相當一段時間都會有發展空間，雖然三、四線城市銷售增長放緩，但集團在該等地區深根多年，有信心保持優勢。他續指，中央收緊調控對企業或造成壓力，集團未來會專注維持高回款率，以保障流動性充裕。另外，莫斌年內多番增持碧桂園股份，他笑言「只要有錢就會增持」。



碧桂園曾定下3年開業100萬間長租公寓的計劃，惟近年未見太顯著進展。他表示，發展長租公寓是為配合國家政策，原本計劃建設30萬間公寓、容許100萬人的長租城市，因實際市況及政策影響需要延後計劃，擱置目標，但依然會關注政策未來發展。



提及碧桂園在港首個項目馬鞍山泓碧，程光煜指項目今年銷售表現符合預期，也會留意其他合適的投資機會。

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