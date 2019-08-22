中國電信：與聯通共建共享5G網路

中國電信(00728)董事長兼首席執行官柯瑞文在中期業績會上表示，維持今年780億元人民幣(下同)資本開支指引不變，當中約90億元用於5G建設，年底前建設4萬個基站，分布約50個城市。



他又指，積極探索和推進5G網路基站的共建共享，努力降低網路建設和營運成本，目前重點考慮中國聯通(00762)，並已與對方達成高度共識。主要由於雙方資源互補性很強，對方在中國北方有豐富資源，而集團則強於南方，現已建立共同團隊就共建共享進行探討及試驗。



他又提到，合作的最大優勢是兩家的5G頻率非常接近，合作可以更快提高各自頻譜的效率，共建共享、各自維護和經營，可大幅減省維護成本，同時保持各自的品牌和客戶群的獨立性。



他認為，在一些偏遠地區，或有機會三間營運商共建網絡，在共建共享下，維持各間供應商的優勢和差異化服務。另外，集團與其他營運商的合作持開放態度，如中移動(00941)。



5G計劃定價方面，執行副總裁王國權指，三間營運商未正式推出有關套餐，未來將綜合多個因素理性研究和判斷，會考慮產品的創造的價值、競爭及企業健康發展三方面。



另外，公司取消「達量限速」產品，他解釋是相產品未能滿足客戶需求而作出的調整。



公司固網寬頻ARPU下跌，王國權指，有關業務的競爭激烈，但公司客戶數量仍然穩定，將完善產品服務，如加強智能家庭計劃，預料下半年跌幅可以收窄。

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