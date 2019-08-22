多重利淡！道指期貨跌64　港股夜期低水近200

美國2年期債息相對10年期再度出現「倒掛」，加上中美及日韓貿易戰仍未見緩和，道指期貨現跌64點；港股夜期報25,858點，跌97點，低水191點。



美國2年期債息現報1.5567厘；10年期則報1.5774厘。雖然「倒掛」消失，但仍相當接近。



中國商務部新聞發言人高峰周四(22日)在例行新聞發布會上說：「貿易戰沒有贏家，我們不想打、不怕打，必要時不得不打。如美方實施新的加徵關稅措施，中方將不得不採取相應反制措施，堅決捍衛國家和人民利益。」



另外，他稱，「不可靠實體清單」將於近期發布，目前正在履行相關程序。此前，美國宣布將於9月1日起對部分中國輸美商品加徵關稅。



「不可靠實體清單」是來用對付以非商業理由損害華企權益的外企。



與此同時，日韓貿易戰惡化！中日韓外長會議周三(21日)在北京古北水鎮舉行，在日韓關係因二戰強徵勞工問題惡化之際，南韓在周六(24日)限期前決定是否續簽《軍事情報保護協定》成關鍵。日本傳媒引述官員消息指，若韓方不改變態度，將難以達成共識。南韓於周四(22日)決定廢除該協定。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。