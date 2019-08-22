中原：波斯富街地舖減租55%　藥妝店承接

中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事莊朗文表示，銅鑼灣、中環、旺角及元朗區，今個月截至21日，共錄得約43宗地舖租賃成交，對比上月約85宗為低，跌幅約五成，而與上月同期對比，則有約32%跌幅。



他指出，銅鑼灣區本月暫錄得約7宗地舖租賃成交，與去年8月份約21宗相比，大幅下跌約66%，同時，本月錄得的租務成交皆為減租個案，即使銅鑼灣一線街也不能幸免。



市場剛錄得的銅鑼灣波斯富街70號地下，面積約1,000方呎，舖位交吉三個月，近日獲藥妝店以約20萬元租用。舖位前租客為電訊商中國移動，2016年起承租該舖，舊租金約45萬元，是次減幅約55%。據了解，該舖位再對上一個租戶為藥房，2015年月租為80萬元，亦為該地舖的高峰水平，以此計算，兩次調整累積減幅約75%。



他續稱，區內業主心態亦因應市況而放軟，出現不少調低叫租價情況。例如駱克道500號地下，面積約2,000方呎，現月租約120萬元，租期預計於今年底屆滿，業主於年初以約100萬元招租，至近月已下降至約80萬元，對比現時租金下跌約三成。另怡和街2至6號地下6號舖，面積約400方呎，早前放租叫價約45萬元，近期亦輕微減至約40萬元。



他又指，受本港政局動盪影響，加上中美貿易戰持續，整體租售市場氣氛放緩。銅鑼灣為旅遊核心區，加上正值暑假，理應是消費旺季，但近月遊行活動影響消費意欲，而遊行路線大多會途經銅鑼灣一線街，對區內商場、零售店及餐廳食肆等造成打擊，對生意額大受影響。



每年第3季屬傳統租務旺季，因商戶想趕上聖誕及新年等節假日開業，但今年租務情況明顯放緩，商戶租舖步伐審慎，連帶影響投資者入市態度轉觀望，令買賣市場呈膠着狀態。莊氏預計，9月份舖市將會持續受壓，料核心區舖租將會大幅下調，幅度約15至20%不等，莊氏期望，舖位租金大幅下調，吸引餐飲及零售品牌進駐，因而帶動買賣市場，釋放市場近月累積的龐大購買力，待局勢穩定後，預料第四季舖位買賣及租務會漸趨明朗，成交宗數會見上揚。

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