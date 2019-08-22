美債息一周後再倒掛！專家：市場嫌聯儲減息慢

外國傳媒報道，美國2年期債息相對10年期在上周三(14日)出現逾十年以來首次「倒掛」後，周四(22日)再次出現，專家指，這反映市場對聯儲局減息步伐感太慢。



專門管理「賭跌基金」、曾是美國最大淡倉基金Prudent Bear Funds創辦人及基金經理David Tice警告，美國經濟衰退可能已經來到，令聯儲局主席鮑威爾周五(23日、香港時間晚上10時)的講話更重要。他必須強調最少再減息數次，或指出今次減息周期會更長。



券商National Alliance分析師Andy Brenner稱，債息曲線「倒掛」不能持續太久，否則會確定經濟將會衰退，目前情況是市場預期，若聯儲局再呆若木雞，經濟就有災難。



巴克萊首席美國經濟學家Michael Gapen亦指出，鮑威爾周五的講話應暗示當局對持續減息持開放態度，最少再減2至3次。



BMO利率策略師希爾(Jon Hill)稱，在全球經濟放緩加劇及通脹疲弱下，若聯儲局不能展示出其進取減息的態度，債息曲線「倒掛」會更明顯。他呼籲當局應在美國經濟數據未明顯轉差前，再次放鬆貨幣政策。



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