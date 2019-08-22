三星Galaxy Fold 2屏幕更大　並採用本土可彎曲玻璃

外媒報道，雖然三星首款可摺疊手機Galaxy Fold要9月才正式上市，但已經有關於其下一代產品Galaxy Fold 2的傳言出現。



據韓國媒體The Bell報道，Galaxy Fold 2將採用更大的8英寸顯示屏，並且將使用韓國國內供應商DoInsys提供的可彎曲玻璃蓋板，DoInsys已經創造出一種超薄鋼化玻璃，可用於彎曲手機。



顯然，所謂的超薄玻璃（UTG）比Galaxy Fold現在使用的常規聚酰亞胺保護膜更堅韌。但是玻璃怎麼能彎曲而不破碎呢？原因是該玻璃很薄，已被證明擁有令人驚訝的耐用性，DoInsys計劃在2020年開始大規模生產這種玻璃，這為Galaxy Fold 2的推出做好準備。



在日本對韓國展開出口限制之前，三星就已計劃在Galaxy Fold 2上改用玻璃蓋板，現在證明對三星來說具有雙重優勢，因為它不僅會繞過日本對韓國的出口限制，而且還會避免諸如屏幕耐用性不佳等問題。



至於Galaxy Fold 2發布日期，第一款DoInsys 8寸顯示屏玻璃蓋板應該在今年年底前提供，可能會在2020年春季發布，估計三星Galaxy Fold 2的發布時間要遲多五個月。



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