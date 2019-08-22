【無意私有化】震雄管理層爆爭拗　孻仔遭踢出董事局

香港老牌工業股震雄集團(00057)公布股東周年大會投票結果，反對副主席蔣志堅重選連任董事的票數高達78.43%。他於股東周年大會結束時輪值退任公司董事，以及不再擔任董事局副主席。



另外，稍早前傳出震雄有私有化計劃，問及前主席兼父親蔣震對於事件的反應，主席、總裁兼執行董事蔣麗苑未有直接回應，重申「公告寫得好清楚」，公司未有相關計劃。



作為公司第3大股東的獨立股評人David Webb(持股6.01%)，就公司發出的聲明，於股東大會上向主席查詢。他表示，聲明未有獲得控股股東同意下由董事局發出，故不排除控股股東有私有化的考慮或想法。他亦稱，如果控股股東有相關計劃，應該就定價方面先私下向他，以及持股7.93%的第2大股東施羅德商議。他又指，如果定價合理及價錢能反映公司的價值，都會支持，否則免談。



問及對立法會議員兼「家姐」蔣麗芸表示反對私有化的言論，副主席蔣志堅稱，她為「最大嘅家姐，我諗我都同意佢意見嘅」。他重申，公司的慈善基金會繼續全力投入，以幫助中國工業發展，意願不會改變。

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