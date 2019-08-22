特朗普：德國發30年債唔使畀息　聯儲卻限制我們

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「德國出售30年期債券，孳息率是負。德國與美國競爭，但我們的聯儲局不允許我們做必須的事情。他們讓我們在競爭中處於劣勢。強美元，但沒有通脹！而他們就像流沙一樣靈活。要麼與他們拚過，要麼返屋企！」



事緣德國周三(21日)完成拍賣30年期、「0」利率債券，惟反應不理想。該國僅發行了8.24億歐元、2050年到期的債券，遠低於目標發行規模20億歐元，德國央行將保留發行規模的近三分之二。



此次債券拍賣的平均收益率為-0.11厘，創紀錄新低，投標倍數為1.05倍，先前7月17日發行類似期限債券時為1.07倍。不過，若計及德國央行保留的部分，實際認購率僅0.43倍，上次為0.86倍。



一般來說，債券會有「票面值」及「利率」，若今次成功賣出，即買家僅獲「票面值」，期間只能期望債價上升而沽出獲利，不能靠「食息」等到期。德國商業銀行在發行前曾預計，需求將來自人壽保險公司和宏觀投資者。



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