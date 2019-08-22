新盤UPDATES︰MARINI開放示範單位　最快下周開售

近日市況波動，令市場成交減少，有新盤開放示範單位，同時公布首張價單，並計劃最快於下周開售。



●新盤部署：MARINI入場費520萬 折實平均呎價14997元

會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，將軍澳日出康城MARINI，首張價單推出130伙，實用面積370至770方呎，間隔一房戶起，扣除最高21.5%總折扣後，折實平均呎價14,997港元，售價由519.9萬至1,206.1萬元，明日(23日)起開放示範單位予公眾及收票。



資料顯示，區內對上一個開價新盤為同系的GRAND MONTARA，首張價單推出101伙，折實平均呎價13,999元，售價由575.8萬元起。



該公司主席梁志堅表示，同系區內MONTARA及GRAND MONTARA早前於短期內沽清，而是次MARINI定價較GRAND MONTARA最後一批單位低7至8%，形容為「開心置業價」，不是太進取，將視乎市況加價加推，最快下周開售，對樓盤銷情有信心。



他又指，過往兩個月政治事件對香港影響不少，不過對前途仍有信心，反對暴力，又指「政治嘅野我唔識」，預期市況將於短期內恢復。



●中原：MARINI開價克制 料開售「一Q清枱」

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是次MARINI開價克制，認為定價已考慮近日政治事件及中美貿易戰，預期發展商會一次過推出全數單位，並在開售時會「一Q清枱」。

他又指，8月中居屋公布抽籤結果，項目呎數較細，可以令部分客源回流私樓市場。而本月一手市場暫錄600餘宗成交，預計最終成交量將約1,500宗。



●美聯：MARINI入伙後呎租料45元 租金回報逾3厘

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，GRAND MONTARA最後一張價單折實平均呎價約1.7萬元，是次MARINI低出逾10%，因此定價屬克制，而區內LP6海景戶呎價約1.8萬元，而MARINI海景戶只約1.6萬元。



他預期項目入伙後呎租約45元，租金回報3至3.5厘，早前預期本月一手1,100至1,200宗成交，現時則料有1,600宗，預計9月可重上2,000宗水平。



而二手交投則約2,500至2,600宗，而項目推出將凍結區內二手市場，而第三季樓價將下調3至5%，料第四季將逐步回升。



●【多圖】日出康城MARINI示範單位曝光！

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI，首度開放3個示範單位予傳媒參觀，其中兩個參照3A座38樓A室搭建，實用面積545方呎，大廳連接22方呎露台，兩房連工作間設計。



而3A座38樓E室，則屬交樓標準，實用面積479方呎，大廳連接22方呎露台，一房套間隔，設開放式廚房。



●PARK YOHO Milano首錄終止買賣合約個案

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Milano首錄終止買賣合約個案，單位為第36A座6樓C室，原於去年8月以761.8萬元沽出，惟最近已終止買賣合約。



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