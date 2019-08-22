賭跌基金掌門人：我們可能正處衰退　最好買金

外國傳媒報道，長期淡友、專門管理「賭跌基金」、曾是美國最大淡倉基金Prudent Bear Funds創辦人及基金經理David Tice最新警告投資者，經濟衰退即將對美國構成壓力，並相信全球經濟放緩正滲透該國。



他說：「大問題是：美國正處於衰退，定還是快將衰退？答案是我們要麼正處於衰退，要麼兩個月內就處於衰退。」換言之，他是估計美國第3季或第4季就會出現經濟按季收縮。



他續說：「市場明顯地有很多風險，我非常擔心歐洲及亞洲的下跌會是顯著的。」



至於環球市場何時暴冧？他預計，會在衰退出現後數月、2020年11月總統大選前。不過，他又預計，由於特朗普不想在大選前出現冧市，股市未來6個月或9個月都可能上升，故目前沽空是危險的，最理想是買入黃金，它不但能避險，亦受惠全球放水。



David Tice是傳奇賭跌基金經理，在2008年金融危機時，將其淡倉基金賣給了Federated Investors。

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