震雄管理層爆爭拗　蔣麗芸：證監會應主動介入

香港老牌工業股震雄集團(00057)公布股東周年大會投票結果，反對創辦人蔣震孻仔兼副主席蔣志堅，重選連任董事的票數高達78.43%。他於股東周年大會結束時輪值退任公司董事，以及不再擔任董事局副主席。



對於該公司的管理層爭拗，蔣震的次女、立法會議員蔣麗芸回應時表示，董事會之前已經通過重選蔣志堅為董事，才會提呈股東會表決，而投票結果顯示，小股東是支持蔣志堅連任。



她又稱，大股東蔣震是全力支持兒子，對有人使用大股東投票權否決連任董事的事，事前毫不知情。她懷疑有人不正當使用大股東投票權，而投票取向亦與小股東意願背道而馳。



她指，今次事件不尋常，可能涉及不正當行為，證監會應主動介入調查。



此外，今日(22日)被踢出震雄董事局的蔣志堅，透過公關回應事件，稱對於今日股東會之決定感到痛心及驚訝，但作為蔣震的兒子，將繼續秉承父親「工業富民，民富國強」的理念，全力維護震雄集團及蔣震工業慈善基金。



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