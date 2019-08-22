樓價UPDATES︰花都廣場兩房戶減12萬沽出

新界北區續錄減價個案，粉嶺花都廣場兩房單位，放盤兩星期減價12萬元沽，成交價538萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山麗豪閣B座高層1室，實用面積839方呎，套三房間隔，以月租38,000元租出，實用呎價45元，業主於1993年2月以423.4萬元一手買入，持貨26年，租金回報10.8厘。



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九龍區



●將軍澳怡心園錄本月首宗買賣，單位為4座低層B室，實用面積601方呎，套三房間隔，吸引剛沽出原居於港島西物業之客戶即時落訂換樓，成交價733萬元，實用呎價約12,196元。



●大角咀港灣豪庭4座中層A室，屬2房改1房間隔，望樓景，實用面積約322方呎，以約16,000元放租兩個月，後吸引外區客洽詢，雙方議價後減價300元，以15,700元租出，實用呎租約48.8元，新租客為單身客，心儀單位座向佳及價錢相宜，故睇樓3次後決定承租。



●九龍站君臨天下1座低層C室，實用面積794方呎，兩房一廳間隔，享海景，以月租45,000元租出，實用呎租約56.7元，業主於2014年9月購入單位，當時作價1,954萬元，現可享租金回報率2.8厘。



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新界區



●粉嶺花都廣場2座低層C室，實用面積413方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價550萬元，放盤兩星期，減價12萬元，速獲同區上車客以538萬元承接，實用呎價13,027元。



●大埔寶湖花園D座高層5室，實用面積343方呎，獲租客以月租12,800元獲承租，實用呎租37.3元，業主於2015年9月以400萬購入上址，現享租金回報3.8厘。



●西貢早禾山莊單號屋地下戶，建築面積700方呎，成交價650萬元，建築呎價9,286元，原業主於2010年7月購入上址，當時作價250萬元，持貨9年至今沽售，帳面獲利400萬元，期內升值約1.6倍。



●馬鞍山新港城H座低層3室，實用面積338方呎，兩房兩廳間隔，望內園景觀及海景，原先叫租16,000元，放盤一個月，獲租客以月租14,800元承租，實用呎租43.8元，業主於2008年1月購入，當時作價205萬元，現享租金回報率達8.7厘。



●馬鞍山迎海．星灣19座高層E室，實用面積498方呎，兩房連儲物房間隔，以18,500元租出，實用呎租37.1元，新租客感屋苑現套完善，間隔合用，即租入單位自用。



●沙田第一城8月暫錄約10宗成交，最新錄得3座高層E室，實用面積451方呎，三房間隔，以798萬元易手，實用呎價17,694元，原業主則於2009年以270萬元購入，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利528萬元離場，單位升值約1.9倍。



●沙田第一城45座高層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，放盤兩個月，原開價550萬元，減價12萬元，成功以538萬元沽出，實用呎價17,697元，原業主於2000年5月購入，當時作價115萬元，持貨19年至今沽出，帳面獲利423萬元，單位期內升值3.7倍。



●沙田花園城2期雅碧苑中層B室，實用面積269方呎，一房間隔，以495萬元易手，實用呎價18,401元，原業主於2016年以307萬元入市，持貨3年，沽出單位帳面獲利約188萬元離場，單位升值約61.2%。



●大圍珀玥高層B室，實用面積227方呎，一房間隔，以12,800元租出，實用呎租56.4元，業主於2018年以580萬元購入，是次租出單位可享約2.6厘租金回報



●天水圍天頌苑G座高層7室，實用面積506方呎，兩房兩廳間隔，放盤不足一個月，累減52萬元，獲外區白居二客以378萬元購入，實用呎價7,470元，屬稍低市場價成交。



●屯門居屋兆軒苑A座中層7室，實用面積443方呎，兩房一廳設計，原業主增加議幅，累積減價達32萬，區內首置客決定以已補價自由市場價423萬元購入自住，實用呎價為95,49元。



●屯門大興花園1期4座高層H室，實用面積428方呎，兩房一廳間隔，經數次減價後叫價525萬，其後再減6萬，獲外區客垂青，決定以519萬元承接，實用呎價12,126元。



●青龍頭豪景花園本月錄得3宗減價成交，包括20座低層A室，實用面積947方呎，套三房間隔，享園景，業主於5月底交吉放盤，開價900萬元，見樓市回落，逐步擴大議價空間，最終減價102萬元或11%，以798萬元沽出，實用呎價8427元，樓價回到今年2、3月水平。



●青衣海欣花園3座中層C室，實用面積約511方呎，兩房兩廳間隔，外享海景，原先叫價800萬元，經議價後減價30萬元或約4%，最後以770萬元沽出，實用呎價15,068元。



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