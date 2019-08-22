財經評論：全球金融業陷困　減息放水如自殘

隨着貿易戰爆發，經濟景氣轉差，投資氣氛低迷，加上科技應用改變行業生態，全球金融業正掀起一場收縮浪潮。所謂「一葉知秋」，金融業進入寒冬，緊接下來的是企業裁員和倒閉潮，百業蕭條，甚至觸發談論多年的債災和樓災！各大央行黔驢技窮，只有嘗試再開印鈔機吊命，但是否就能力挽狂瀾，充滿疑問！



今年以來，全球宏觀經濟每況愈下，金融市場交易量下降，金融企業裁員之聲不絕於耳。英國脫歐僵局未解下，金融業收縮尤為顯著，其他大如德銀、瑞銀，美資摩通、高盛，都傳出裁員的消息。整個投資銀行業界的困境，是2008年金融海嘯以來最嚴峻的。



企業融資及零售銀行業亦不好過。在美國聯儲局減息下，全球央行正進入新的減息周期，靠賺息差維生的銀行，面對利潤空間壓縮、信貸需求疲弱，生意愈來愈難做。如今眼前兩大問題，其一乃美國債息曲線出現倒掛，意味美國經濟可能快陷入衰退期，全球經濟兩大引擎—中國和美國都無力再前進，勢進一步冷卻企業投資及消費信心，下半年貸款增長將急速惡化；其二是年底前資產價格會持續調整，企業年關難過，銀行貸款資產質素亦可能進一步下降，呆壞帳趨升，增加撥備的風險。



面對此情此景，不少亞洲區央行已先行減息，而歐洲央行和美國政府都公開表示有減息甚至重啟量寬的需要。事實上，企業、地方和政府債務高企，一旦難以取得再融資，對金融系統所構成的風險可大可小，其中以中國的危機更甚。



表面上，央行減息，有助降低企業融資成本；再推量寬放水，有助確保市場有足夠的流動性應對企業融資需求，降低金融市場風險。問題是，在當前貿易戰的大背景，以及利率低企之下，減息的空間本身就極為有限，況且讓企業少付些利息，不等如就能救企業出生天。至於量寬放水，看似能減低「火燒連環船」的風險，但歷史事實是，過去十年量寬未有帶動全球經濟復甦，相反更加劇資產泡沫和社會分化，貧富懸殊嚴重。法國的「黃背心」事件、美國的「優先政策」、香港當前的困局，多少正是量寬無極限的後遺症狀，後果只會令政府施政更加困難，經濟停滯不前，不見得是一條活路！



事必有至，理有固然。全球經濟正陷於10年量寬所種下的惡性循環之中，要徹底擺脫這個輪迴噩夢，就得忍受痛楚，只有決心進行經濟結構性改革，始有望重見天日！



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