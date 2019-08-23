東亞銀行績劣　大行紛狂劈目標價

由李國寶擔任執行主席的東亞銀行(00023)，上半年業績大插水，惹來券商群起唱淡。其中，中資券商海通國際看法最淡，將該行目標價削減至17.4元，維持「沽售」評級。受疲弱業績拖累，東亞股價連跌3日，周四(22日)收報20.7元，下挫0.72%。



海通國際表示，東亞上半年貸款增長疲弱，管理層稱短期內對中港貸款增長看法將更加審慎，故此該行將東亞於2019至2021年的貸款複合增長率預測，由6.2%降低至4.8%。



東亞上半年盈利大挫74.94%至10億元，期內因貸款信貸評級惡化，錄得減值損失50.63億元，按年急升16.89倍，而且每股中期息顯著按年縮水78.43%。另一大行中金相信，東亞期內的相關減值損失，將進一步觸發投資者對其內地資產質素的憂慮，狠削其目標價12%至19元。



至於美銀美林則指出，東亞的股東回報率表現疲弱及資產質素波動，下調其目標價至19.45元。



美資券商摩根士丹利發表報告，引述東亞銀行管理層預計，下半年香港業務盈利表現僅會持平，若香港社會局勢持續動盪，更有機會推升其信貸成本。隨虛擬銀行開業在即，東亞或要面對更加激烈存款競爭。大摩認為該行盈利能力低企，維持「減持」評級。



摩根大通更警告，東亞信貸成本高過預期，即使撇除撥備後，上半年該行於內地的信貸成本仍按年飆逾三倍，顯示當地資產質素惡化的壓力維持高企，加上對其股息政策可帶來的刺激不抱期望，將目標價減至20.6元，予「減持」評級。

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