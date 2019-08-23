震雄蔣家孻仔被踢出局　蔣麗芸促證監介入

老牌工業股震雄集團(00057)爆家族爭拗疑雲！該公司周四(22日)舉行股東會，創辦人蔣震的孻仔蔣志堅遭78.43%票數反對連任董事，意外地被踢出董事局，這是繼周三公司傳出私有化後出現高層震動。蔣家二女蔣麗芸形容今次事件不尋常，促證監會主動介入。



蔣麗芸周四晚上向本報表示，父親蔣震是全力支持蔣志堅，對於有人使用大股東投票權否決其弟連任董事的事，事前毫不知情。



至於被踢出局的蔣志堅則稱，對股東會決定感到痛心及驚訝。他本身認同蔣麗芸反對私有化的意見，而蔣麗芸日前已表明，私有化有違父親成立慈善基金的原意。



證券界分析指，公司市值僅17.21億元，但卻持有6.6億元現金，沒有淨負債，若轉營發展地產將有利可圖，或許這是將震雄私有化誘因之一。



震雄周四在股東會舉行之前已發公告，澄清並無計劃考慮任何私有化方案，亦無任何有關方案提呈予董事會。其後公司在下午舉行股東周年大會，出席者除了原副主席蔣志堅外，也有蔣家六女兼公司主席蔣麗苑及五女蔣麗苓。



另外，持股6.01%、有「股壇長毛」之稱的David Webb亦為股東會的座上客。他稱在會上曾向主席查詢，證實公司上述公告是未有獲得控股股東同意下由董事局發出，所以不排除控股股東有私有化的考慮或想法。他亦表示，如果控股股東有相關計劃，應該就定價方面先私下向他以及持股7.93%的第二大股東施羅德商議，以免浪費時間及金錢。他又指，如果定價合理及價錢能反映公司的價值，都會表示支持，否則免談。



蔣麗苑在股東會後，被記者問到私有化傳聞時說：「唔知點解你哋覺得係咁」，重申公告寫得好清楚，公司未有相關計劃。



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