趙文傑：美息續減　遲早變負

聯儲局主席鮑威爾於上月底議息後，表示減息只是中期調整，並否認進入減息周期，鷹派言論觸發金融市場出現大幅震盪。然而，總統特朗普繼續高呼減息訴求，加上貿易戰再升溫，股市持續調整，市場普遍預計，當局將在下月17至18日的議息會議上再度減息，減幅預期25點子，反映市場對鮑威爾的言論投下不信任一票，認為減息將會陸續有來。



美國知名對沖基金經理，Hayman Capital創辦人巴斯(Kyle Bass)近日表示，各國央行剛開始寬鬆貨幣政策，預期美國利率將繼續向下，並會降至零息水平。筆者非常認同巴斯的看法，主要由於全球經濟已明顯露出放緩的苗頭，但政府們無意削減赤字，因此只有放寬銀根以抗衡放緩的衝擊。



若聯儲局每次減息25點子，減息8次後，聯邦基金利率將降至0至0.25厘水平。惟筆者認為，美國今次的減息周期，零息並非其終點，更有可能的是降至負息水平，這與聯儲局的資產負債表有莫大關係。



自2008年金融海嘯爆發後，聯儲局推行多年量化寬鬆政策(QE)，令其資產負債表規模亦由金融海嘯前約9,000億美元，暴升至最高約4.5萬億美元水平。眼見經濟由市場非常充裕的流動性支持下逐步回穩，聯儲局便於2015年開始部署縮表，收回市場上過多的熱錢，並於2017年10月起開始執行，至今年8月結束。



可是經歷22個月的縮表，聯儲局現時的資產負債表僅降至約3.78萬億美元，減幅只有16%，若當局未來再推行量寬政策，其資產負債表定必上升至天文數字。因此，一旦美國推行負利率政策，未來存於銀行中的美元將需要支付利息，這將有助聯儲局於再次推出QE時，紓緩資產負債表的膨脹速度，筆者相信這是聯儲局樂見的效果。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)



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