中期業績盈轉虧　澳門勵駿蝕逾億元

濠賭股澳門勵駿(01680)公布，上半年業績盈轉虧，截至6月底止六個月錄得股東應佔虧損1.07億元，去年同期則錄得盈利28.53億元；每股基本虧損1.7仙，不派中期息。



對於由盈轉虧，公司在業績公告內解釋，指主要原因是完成出售一間附屬公司的收益已經於去年同期確認，以及經營置地娛樂場及澳門置地廣場的貢獻減少所導致。



公司期內收益10.81億元，按年增13.7%。其中，博彩收益按年增加約28.7%至8.67億元，主要因為位於澳門的多個娛樂場呈報的收益增加，但部分增幅被Savan Legend娛樂場的呈報收益減少所抵銷。



此外，非博彩總收益則較去年同期減少約22.8%至約2.14億元。經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)更加按年減少約24.5%至1.51億元。



另外，公告內亦披露旗下澳門漁人碼頭重建項目的進度，指現正重新設計酒店構造，以遵守澳門政府部門的高度要求。



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