東方日報B1：藍籌股盈利預測　嘯後最差

港股周四表現偏軟，恒生指數下跌221點，收報26,048點。儘管恒指第三季至今已經累挫2,493點，市值累積蒸發超過2.41萬億元，但有分析認為，在中美貿易戰、香港社會動盪不安及人民幣貶值三大負面因素下，分析員預期今年恒指成分股(藍籌股)公司的營業利潤平均會倒退19%，跌幅將是2008年金融海嘯之後最大，意味港股估值實際不便宜。



恒指周四早段輕微上升後隨即掉頭向下，跌幅一度擴大至292點，低見25,977點，收市跌幅略縮窄，26,000點關失而復得。國企指數走勢相若，盤中曾跌79點，低見10,097點，收市跌54點，報10,122點。



港股總成交約785億元，沽空金額約131億元，沽空比率16.81%。不過，「北水」續趁低吸納，周四透過港股通合共淨買入逾24.32億元。



自踏入第三季至今，恒指已累瀉逾8%，跌幅暫為2015年第三季後最大，市盈率僅約10.4倍。儘管如此，彭博引述市場分析認為，當分析員不斷調低2019年盈利預測時，港股估值並非表面上吸引。



報道指，恒指成分企業平均有64%收入來自內地，22%則來自香港，而中美貿易戰曠日持久、人民幣貶值及香港社會動盪不安，無疑會導致企業盈利下降。



早前警告恒指恐瀉至21,500點的美資大行摩根士丹利表示，MSCI新興市場指數的企業盈利預測下調情況有加劇迹象。市場對港資股份盈利預測的下調幅度近一成，遠高於中資股份，該行將MSCI香港指數之投資評級下調至「減持」。



該行預期今年第四季全球經濟增長會放緩至僅2.8%，明年持續低於3%，主要來自非製造業及消費轉弱。目前央行「放水」不足讓全球經濟增長回升。儘管人民銀行日前改革貸款利率等措施，反映中國正放寬銀根，但當局維持金融系統穩定，亦限制社會融資與貨幣供應增長，導致刺激作用打折扣。



光銀國際董事總經理林樵基稱，恒指成分股今年整體利潤肯定會倒退，但一些地產股、銀行股及醫藥股上半年業績不俗，單從企業營商來看，預期營業利潤錄雙位數跌幅是過度悲觀，或許是分析員因應2015及2016年人民幣貶值時的經驗而得出。不過，即使市場對企業業績的展望已很悲觀，但因未見有催化劑讓預期改善，港股目前仍不算便宜。



他又指，人民幣弱勢難以扭轉，主要是中美貿戰持續之際，英國10月底脫歐會令歐洲經濟顯著受壓，比美國只是增長放緩弱得多，驅使資金流入美元避險。此外，美債孳息急插會加劇市場對經濟放緩的憂慮，而香港政治局勢未見緩和及大型招股押後亦打擊市場氣氛，基金之後恐會因前景充滿不明朗先行沽貨，令港股續受壓，恒指或下試25,000點。



耀才證券研究部總監植耀輝指，分析員會否再調整企業盈利預測，很視乎香港社會局勢、中美貿易談判及人民幣匯價，這些發展充滿變數；若沒有改善，港股盈利預測確實會有機會再被調低，導致港股估值偏貴。暫不見港股有很安全的板塊，目前局勢若持續，恒指下月再次失守25,000點不出奇。



港股美國預託證券(ADR)周四早段跌，滙豐控股(00005)報56.74元，較港收市低0.11元；騰訊控股(00700)報329.09元，低1.91元，相當於恒指跌121點，報25,927點。



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