美股收市：道指升49點　Nordstrom急漲逾15%

投資者對經濟前景擔憂，美國股市周四走勢反覆。道指收報26,252點，升49點或0.19%；標指收報2,922點，跌1點或0.05%；納指收報7,991點，跌28點或0.36%。



個股方面，百貨公司Nordstrom上季純利雖下跌，但每股盈利90美仙，仍勝市場預期，股價全日升15.83%。花旗將折扣零售商Target投資評級由「中性」上調至「買入」，Target股價收漲逾3%。



投資者注意力已轉移到傑克遜霍爾(Jackson Hole)央行年會上，聯儲局主席鮑威爾將在香港時間周五(23日)晚上10時發表演說。此前公布的聯儲局7月貨幣政策會議紀錄暗示，該局未準備大幅減息，政策制定者在採取行動過程中存在巨大的分歧，被市場解讀為「偏鷹」的紀錄。



後市方面，長期淡友、專門管理「賭跌基金」、曾是美國最大淡倉基金Prudent Bear Funds創辦人及基金經理David Tice最新警告投資者，經濟衰退即將對美國構成壓力，並相信全球經濟放緩正滲透該國。



他說：「大問題是：美國正處於衰退，定還是快將衰退？答案是我們要麼正處於衰退，要麼兩個月內就處於衰退。」換言之，他是估計美國第3季或第4季就會出現經濟按季收縮。他續說：「市場明顯地有很多風險，我非常擔心歐洲及亞洲的下跌會是顯著的。」



至於環球市場何時暴冧？他預計，會在衰退出現後數月、2020年11月總統大選前。不過，他又預計，由於特朗普不想在大選前出現冧市，股市未來6個月或9個月都可能上升，故目前沽空是危險的，最理想是買入黃金，它不但能避險，亦受惠全球放水。



David Tice是傳奇賭跌基金經理，在2008年金融危機時，將其淡倉基金賣給了Federated Investors。



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