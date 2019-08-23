友邦半年新業務價值增20%　派中期息33.3港仙

友邦保險(01299)公布，6月底止半年，總收入242.76億美元；股東應佔純利38.64億美元；每股基本盈利0.32美元，派中期股息33.3港仙，增14%。



期內，按固定匯率計算，新業務價值增長20%至22.75億美元；年化新保費增加9%至34.43億美元；新業務價值利潤率上升6.2個百分點至65.6%。



分部劃分方面，按固定匯率計算，香港新業務價值增19%至9.45億美元；中國新業務價值增34%至7.02億美元；泰國新業務價值增5%至2.15億美元；新加坡新業務價值持平於1.73億美元；馬來西亞新業務價值增10%至1.3億美元；其他市場新業務價值增增17%至2.24億美元。



於6月底，AIA Co.(集團主要受監管的公司)根據香港保險業條例基準計算的可用資本總額為112.38億美元，其償付能力充足率為最低監管資本的415%，而於2018年12月31日則為421%。於6月底，各地區市場地方營運單位均符合各實體及當地監管機構的資本規定。



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