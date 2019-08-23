【市前重點睇】美股個別發展　金價回軟

●美匯指數企98.17，離岸人民幣(CNH)低見7.0919，港匯升至7.8402，圓匯企106.45，英鎊抽升至1.2254，歐元於1.108水平上落。金價跌至1,497美元。布油考驗60美元關，紐油回落至55.45美元。道指期貨窄幅上落。



●友邦保險6月底止半年的總收入242.76億美元；股東應佔純利38.64億美元，按年增長1.32倍；每股基本盈利0.32美元，派中期息每股33.3港仙，增14%。 https://bit.ly/31YvRFS

-按固定匯率計算，新業務價值增長20%至22.75億美元；按實質匯率計增長16%。



●中國商務部指出，美國若加徵新關稅會導致貿易摩擦升級，重申將相應反制；不可靠實體清單將於近期發布。

-傳中國上周購買的美國大豆，是中方因兩國貿易緊張局勢升級而宣布停購美國農產品之前的訂單。



●白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國還會就長期經濟增長來考慮減稅，而非為了應付短期疲弱。



●道指收報26,252點，升49點或0.19%；標指收報2,922點，跌1點或0.05%；納指收報7,991點，跌28點或0.36%。 https://bit.ly/2NpCrBa



●美國10年期國債孳息率升2.38點子，報1.6131厘。



●美國7月份領先經濟指數升0.5%，升幅高過市場預期的0.3%，前一個月數字則由跌0.3%修訂為跌0.1%。



●美國上周首次申領失業救濟人數減少1.2萬人，至20.9萬人，為4周低位，並少過市場預期的21.6萬人。



●港股ADR指數收報25,950點，跌98點。



●即月恒生指數夜期收報25,972點，升17點，低水77點，成交32,873張。



●紐約期油收報每桶55.35美元，跌33美仙或0.6%；布蘭特期油收報每桶59.92美元，跌38美仙或0.6%。



●紐約期金收報每安士1,508.5美元，跌7.2美元或0.5%，創自8月9日以來收市新低。



●英國富時100指數收報7,128點，跌75點或1.05%；法國CAC指數收報5,388點，跌47點或0.87%；德國DAX指數收報11,747點，跌55點或0.47%。 https://bit.ly/2HmxiWw



●歐洲央行7月政策會議紀錄顯示，多數決策者擔心通脹趨於長期放緩，促使央行籌備新一輪潛在刺激措施。



●傳德國央行認為目前不需要採取財政刺激措施，儘管該央行預計本季度經濟將再次萎縮。



●德國總理默克爾暗示有可能在下個月之內，找到打破英國脫歐僵局的解決方案。



●東亞銀行績劣，大行紛狂劈目標價。 https://bit.ly/2Zq7ini



●震雄蔣家孻仔被踢出局，蔣麗芸促證監會介入。 https://bit.ly/2Mwwy5m



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