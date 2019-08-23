【股民熱話】各大央行齊減息？到底仲有幾大空間？

呢期股民成日話可以炒全球央行減息，到底有幾成真？今日(23日)全球央行年會(Jackson Hole)，又會唔會有咩啟示？



美國聯儲局公布上次議息期間(7月30至31日)的會議紀錄，指大部分聯儲局官員認為7月減息是「周期性中段調節」，主要考慮到近月經濟前景轉變。官員們普遍認為貿易政策及全球增長的不明朗性，會影響商業信心及企業資本擴張的計劃；而關稅及經濟放緩將為美國經濟帶來負面影響，企業投資疲弱可能令經濟增長放慢的情況，較該局預期更加嚴重，故部分官員認為聯儲局有保持靈活性的必要，更有幾位官員支持7月減息50個基點。



聯儲局內「鴿風」仍佔上風，加上近日美國債息曲線倒掛，相信9月份聯儲局再減息的機會不小。事實上，全球不少央行已多次減息，為迎面而來的經濟逆風作準備。到底目前各個主要經濟體的利率水平，能支持減息的空間有多大？請看看附圖。



老實講，美國的聯邦基金利率才2至2.25%，若然未來一次過減50點子，三幾次咁做法，利率會降至零，都咪話唔恐怖，故實際上美國喊減息，係咪真係好大空間，大家心裏有數。再睇其他央行，歐元區的利率已屆零，英國的利率為0.75%，加拿大1.75%，澳洲及新西蘭利率亦已降至1%。



可見，若然迎面而來的全球經濟衰退，真的避無可避，到底各大央行尚有多少板斧能抗逆風，再度重啟量化寬鬆貨幣政策，又係咪靈丹妙藥？抑或難再起死回生？



減息、量寬，係咪真係可以再造另一次資產升值潮，筆者實在有所保留，畢竟任你幾本事，紙還是包不住火。作為投資者，幾時都係作最壞打算，做最佳準備，方能安身保命，還是及早籌謀、規避風險。



東方產經專欄作者帥哥



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