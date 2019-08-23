墨爾本西部「買地起別墅」　呎價低至1400元

香港土地短缺，想「買地起樓」猶如天方夜譚。不過，原來近年澳洲已慢慢普及此類置業方法，由買家自行購買土地，並選擇建築商建造全新別墅。今期本周Ray White將推介近年獲墨爾本政府大力發展的西部地區，新一期推出20塊位於墨爾本新市中心的地皮，步行可達火車站。項目單位首期僅約15萬港元起，最低呎價1,400元。



為何澳洲居民特別偏愛洋房別墅作居所？Ray White銷售總監許嘉宇解釋，當地居民非常重視生活空間、鄰里關係，故在組織家庭後，往往希望擁有一間具有前後庭院的別墅，周末可以與家人、朋友輕鬆聊聊天及燒烤等，而且在擁有小朋友後，更可以在庭院添置彈床及塑膠水池兩大「兒童至愛」，讓他們自得其樂。



「買地起樓」除了可創造個人理想家居，而且更有著數。許嘉宇指出，首先買家視乎需求購買面積合適的地皮，隨後可選擇興建單層別墅，提供三房至四房戶，又或是興建提供五房至六房單位的雙層別墅。值得注意的是，此類買地起樓的做法，需要繳付的印花稅，只會計算土地價值的部分，故對比投資分層公寓所支付的稅款減少一半，令投資成本大大減少。



項目坐落在擁有「澳洲房地產投資頭號熱點」的地區，與市中心CBD距離僅30分鐘車程，住戶步行可達火車站。雖然近年墨爾本整體樓價增長放緩，該區土地價格繼續保持增長。2015年至2018年期間，區內地價中位數由澳幣20萬攀升至31萬元，三年間升幅達55%。



居住人口數目增加直接帶動土地價格上揚。墨爾本為澳洲人口增長最高地區，樓價同時向上攀升，令到當地居民轉為投資房價較低的西區新市鎮，令過去20年西區人口增長超過1倍。有分析更預計未來20年人口將繼續大幅度上升，暴增88%。



對於投資者來說，近年澳元持續下跌，購買當地物業相等於享有八折優惠，加上未來人口數目預計將會大增，以目前低成本入市，估計將獲可觀的升值空間及租金回報。



由Ray White獨家代理的20塊地皮，入手佔地3,800方呎地皮連自選獨立屋，售價由300萬港元起，該類別墅連前後花園及雙車庫，買家更可擁地皮的永久業權，地皮呎價更低至336元起。經該行買入後，買家可獲贈律師費、前往澳洲的來回機票及全屋窗簾等。



而是次發展商為連續多年被業界評為品質保證之選、澳洲上市房地產發展及建造商METRICON，其出產品質長期佔據「一哥」地位，以高品質的房屋及定制化的高端室內外設計聞名業界，屢獲殊榮，而旗下建造的獨立屋，提供「房屋永久保養保障」，深受當地人推崇。



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墨爾本買地建屋展銷會

日期：8月24及25日（周六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

免費講座：澳洲第一大建築商Metricon主講

講座時間：下午1時及4時(每天兩場)

講座主題：買地建屋及土地投資價值

查詢電話

： 9794 9870 (Kingsley 王生)

： 9773 9973 (Stephen 吳生)

： 9187 6057 (Jason 吳生)

網上登記：http://bit.ly/2YOeme6