【專家點評】袁沛儀：觀望央行年會　美元靠穩

全球央行年會Jackson Hole舉行，市場觀望鮑威爾會否發表鴿派言論。參考美國貨幣供應增長回落，美國通脹下行壓力漸浮現，聯儲局下月減息機會高。雖然如此，但美國經濟增長及通脹走勢仍略優於外圍，支持美匯在近周高位99附近靠穩。



美國孳息倒掛，估計限制全球股市表現，料避險資產長線應走強。不過美元兌日圓技術上呈MACD轉強信號，料短線先上試107.80然後回落。美元兌瑞郎亦然，料先上試0.989。



歐元區工業生產表現疲弱，支持歐洲央行官員於9月考慮減息及重推量寬，歐元下行壓力大，不過技術上貼近保力加通道底，料先見技術反彈上試1.116後才繼續下行。



英國工資明顯增長，料通脹繼續上升，撇除脫歐前景不穩下，其實基本面不錯，英倫銀行是唯一一間目前有條件毋須推行寬鬆貨幣政策的主要央行，料英鎊上試1.238。



商品貨幣消息相對淡靜，料澳元及紐元繼續慢跌，分別下試0.667及0.634。油價於55美元膠着，料美元兌加元在1.32與1.343區間上落。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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