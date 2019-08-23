華爾街投資大師：債市陷泡沫　美減息都難逃衰退！

華爾街著名投資大師、管理資金規模逾2,400億美元的投資服務公司Guggenheim Partners首席投資主管Scott Minerd警告，全球債券市場處於「泡沫」中，特別是主權債務市場。而美國聯儲局通過降息阻止經濟衰退的努力，最終恐是徒勞無功。



他稱，目前貨幣政策的背景讓他想起了1998年，當時美國聯儲局大幅減息以應對亞洲金融危機，亦間接促使2000年科技股泡沫爆破。



Minerd在寫給客戶的信中提問「今天的泡沫在哪？我雖然討厭承認這個醜陋的事實，但它很可能是債券，尤其是世界各國政府的主權債務。所謂的「無風險」資產類別價格，已升至令全球多國投資者必然會蒙受損失的水平。」



根據德意志銀行數據，中美兩國貿易局勢不斷升級、全球經濟增長放緩、歐洲政局緊張以及更多央行開始放寬貨幣政策，導致全球超過15.9萬億美元的負收益債(Negative-yielding debt)。



事實上，在全球低息的大趨勢下，包括歐洲、日本等央行推出「負利率」政策，令債息收益長期處於低水平，部分更是零收益、甚至是會「蝕錢」的負收益債，但竟然有投資者願意「貼錢」買債，早前已有外媒警告指這些債券已變成「金融黑洞」！(可瀏覽 https://bit.ly/2zdHXhQ )



Minerd早前預期，美國聯儲局官員或會在8月22至24日舉行的Jackson Hole年會上，暗示9月將利率下調0.5厘，藉此向市場發出明確信號，即當局不會允許經濟衰退發生。



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