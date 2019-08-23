富時羅素周六凌晨公布A股納入因子提升安排

內媒引述消息報道，全球指數公司富時羅素(FTSE Russell)將於周六(24日)凌晨公布其股票指數系列第1階段第2批次A股納入安排。



按照計劃，富時羅素在6月完成第1階段第1批次A股納入安排，並將於9月完成A股納入計劃的第1階段第2批次安排。這一批次完成後，A股在富時羅素全球股票指數系列中的納入因子將由5%提升到15%，將於9月23日生效。



富時羅素首批納A股名單有1,097隻股份，涉及292隻大型股、422隻中型股、376隻小型股，以及7隻微型股，最終納入名單為1,090隻，永安行(603776.SH)、花王股份(603007.SH)、浙江世寶(002703.SZ)、大元泵業(603757.SH)、新五豐(600975.SH)、永藝股份(603600.SH)、榮晟環保(603165.SH)等7隻微型股未獲納入。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：

https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。