【即市分析】油服股業績報佳音　追唔追得過？

東方產經專欄作者股博士：近期港股受累內憂外患，市場氣氛唔多樂觀，好在部分板塊都仲有啲波幅可操作。好似昨日(周四)受中海油田服務(02883)虧轉盈消息刺激，帶動整個油服股板塊做好，值得望望。(油氣服務板塊追蹤：https://bit.ly/2DTTO9A )



先從基本面睇，中美貿易戰持續，美國長短債息倒掛，市場憂慮美國經濟陷衰退，油價在供求關係下難以大升，不過石油需求大降未必代表石油企業會全面降低油服投資，事關經濟差時開發成本有機會下降，有利作長期投資。



以中海油服為例，剛公布截至6月底止6個月業績虧轉盈，淨利潤9.73億元人民幣(去年同期則虧損3.75億元)；收入按年增加66%至135.52億元人民幣，每股盈利0.2元，表現唔錯，難怪股價昨大升8%。



大行花旗在中海油服績後出報告唱好，指該股上半年扭虧為盈，純利高於預期，當中第二季純利強勁地由第一季3,100萬元上升至9.42億元，主因鑽井領域隨着收入上升而轉勢、使用率更佳及成本控制等。該行又相信，第三季表現將會持續強勁，故將其目標價上調至10.7元，維持「買入」之投資評級。



走勢上，中海油服股價昨日裂口高開，考慮到9元關始終為中線重大阻力位，建議先放入觀察名單，候破位後才跟進，目標上望10元，止蝕位8.8元。



另外，安東油服(03337)股價早前反覆向下，但早前跌到落0.69元已經跌唔落並開展反彈，早前上破10日線，昨日更進一步上破20日線，MACD牛叉持續擴闊，走勢轉好，不妨順勢跟進，目標價0.9元，跌穿10日線0.77元止蝕。

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