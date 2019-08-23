屯門住宅地截標：暫收13份標書　信置加入戰團

屯門景秀里與景峰徑交界住宅用地即將於中午截標，據現場所見，暫時錄得13份標書，已入標財團包括：信和置業(00083)、香港興業國際(00480)、英皇國際(00163)、遠東發展(00035)、宏安地產(01243)、其士國際(00025)、佳明集團控股(01271)、建灝地產、萊蒙國際(03688)、麗新發展(00488)、長興集團及2個不知名財團。



英皇國際物業經理蔡宏基稱，獨資入標，且集團於同區已有其他項目，若投得地皮將產生協同效應。他又指，項目位於民生區，享有山景，預期興建中小型單位。他指，是次出價已考慮地皮附近設有濾水廠及近月社會不穩的因素。



建灝地產行政經理林綺華表示，獨資入標，並認為項目規模不大，投資額相對較小，預料興建中小型單位。對於樓勢走勢，長遠而言，市場對住宅有需求，看好樓市前景。



該地皮是今年推出的最細規模同類地皮，土地面積約1.14萬方呎，可建總樓面只約3.76萬方呎。市場預計每方呎樓面地價4,800至7,000港元，估值約1.8億至2.6億元。



普縉集團據出售章程指出，地盤鄰近濾水廠，發展商須考慮廠內氯氣儲存設施的存在風險，實施對應的安全措施。同時，中標財團須於6個月內，為項目排水、排污等各方面提交評估報告。



當中較特別的條款，提及買方日後如獲城市規劃委員會批准，可向地政總署申請修改地契中涉及建築面積的限制。而該行亦因應市況降低地皮估值，每方呎料僅約5,500元，屬市場最低。



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