離岸人幣跌穿7.1關　每百港元兌90.6人仔

人民幣匯價弱勢持續，離岸人民幣(CNH)兌每美元跌穿7.1關，曾挫175點子，低見7.1069；每百港元兌約90.67元人民幣。至於在岸人民幣(CNY)亦失守7.09關，兌每美元低見7.0982。



美國國家經濟委員會主席庫德洛透露，中美兩國的副部級談判人員周三(21日)舉行了一次「非常有建設性」的電話會議，並表示特朗普政府正計劃下月和中方面對面會談，但拒絕透露財長姆紐欽、貿易代表萊蒂澤和中國國務院副總理劉鶴何時會對話。



不過，人民幣目前並未顯示出樂觀情緒。周五(23日)人民幣兌美元中間價7.0572，明顯強於市場預期，根據彭博社在中間價發布前對20位機構人士進行調查，去除最高和最低值以後的預測平均值為7.0664，全部預測區間為7.0541至7.0904。



豐業銀行策略師高奇認為，中國人民銀行連續強於預期的中間價意在降低人民幣的波動，平抑市場對人民幣可能繼續下跌的恐慌，也避免競爭性貶值的指責。雖然在中美談判期間人民幣大機會在7.0至7.1區間波動，但如果美國加大對華關稅生效，中國將推出不可靠實體清單，屆時人民幣可能短暫跌向7.2。



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