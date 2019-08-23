史上最大IPO重啟　交易所再掀沙特阿美爭奪戰

史上最大型新股沙特阿美重啟上市計劃，預計集資額高達1,000億美元，各大交易所再度掀起爭奪戰。



外電引述消息報道，倫敦證券交易所、紐約證券交易所和香港交易所(00388)的高級官員，在近數周積極游說沙特阿美，據悉，包括倫敦證交所行政裁David Schwimmer等多名交易所高層，在過去1個月訪問沙特，向相關官員示好。



在市場憂慮經濟陷入衰退下，大型巨企的上市計劃，對全球各大交易所更顯重要，各交易所現正面臨金融市場交易量下降及波動率上升的困境，沙特阿美的超大型IPO，對於交易所可謂雪中送炭。



另市傳沙特阿美已選擇投資銀行Lazard、Moelis安排上市計劃。按其計劃，除了在沙特本地上市外，亦會在海外第二上市，但地點仍未落實。



沙特阿美為沙特阿拉伯國營油企，其於2016年宣布上市計劃，惟一直未有落實，港交所大力招攬，行政總裁李小加過往曾經多次強調，對方必然會在香港上市。



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