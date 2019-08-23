【高盛推介】美團瑞聲業績揭盅　留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周四(22日)突破70港元水平，周五(23日)早段則見下跌。公司周五公布中期業績。此外，瑞聲科技亦將公布中期業績。該股周四跌約0.6%，周五早段低見37.45元後跌幅收窄並倒升。



觀察個股認股證資金流向，可見近期美團認購證出現日買日賣的情況，當中周三(21日)錄得約70萬元資金流出，周四則錄得約80萬元資金流入。瑞聲方面，則見過去17個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約290萬元。



觀察近日美團認購證，可見市場關注行使價在73.8元附近的長年期產品。投資者如看好，可留意當中槓桿最突出的美團購證(20651)，行使價73.8元，2020年6月30日到期，實際槓桿4.1倍，活躍條款產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意年期約4個月的美團購證(26924)，行使價70.05元，2019年12月20日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、4隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如看好瑞聲，可考慮以行使價38至55元間作為篩選認購證的條件，並可留意當中槓桿最突出的購證(19410)，行使價49.54元，2019年11月22日到期，實際槓桿8.1倍，行使價38至55元間產品中，槓桿最高。



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