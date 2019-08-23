【即市分析】中華煤氣高位累跌逾1成　可撈底？

東方產經專欄「MARKET INSIGHT」作者古勝：恒指昨日(22日)一度失守26,000點，其後雖重返其上，但後市仍見弱勢。就連一向被譽為最「硬淨」公用股的中華煤氣(00003)，面對業績倒退，過去2日已累挫逾8%，現價追入有沒有值博空間？



煤氣憑藉多年派息穩定、加送紅股，股價長年向上。惟今年中期業績滑鐵盧，半年純利跌逾18%至38.89億元，股價面臨龐大沽壓。管理層將問題歸咎於天氣炎熱，加上飲食業用氣需求下降，因而影響煤氣銷售。以此推算，7月、8月正值社會事件高峰，未來亦未見平息迹象，可以預見下半年業績只會更差。



花旗亦發表報告直指，煤氣盈利質素或被市場高估，下調其2019至2021年的盈利預測9.7%至11.4%，目標價降至13.5元，重申「沽售」評級。以其現價15.6元水平計，仍有逾1成潛在跌幅。



睇番技術走勢，煤氣於7月營造圓頂向下，調整延續至今，其間股價雖有反彈，但隨後的下跌力度更狠，目前股價已貼近250天線，14天RSI未見回勇，且MACD熊叉擴闊，股價繼續向下機會大，有意低位撈貨的投資者，宜等候股價喘定再作部署。

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