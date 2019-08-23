【風雨飄搖】社會動盪兩個多月　零售股市值急速蒸發

因《逃犯條例》修訂風波而觸發的遊行、集會及不合作運動等持續兩個多月，重創香港零售業，零售管理協會更籲商舖業主減租五成，共度時艱。其實，零售業的災難已率先在股市中反映，香港多隻知名零售股，股價自6月初至今普遍跌約兩成，市值合共蒸發約150億港元。當中以化妝品零售商卓悅(00653)跌幅最顯著。



●8月零售銷售冧逾五成

香港零售管理協會表示，會員反映生意額由6月開始急轉直下，大部分零售商於8月初至今的銷售額更大幅跌逾五成，若情況持續惡化，料不少零售商或會裁員甚至結業。



●零售股普遍跌價兩成

示威活動重挫零售業，多隻零售股先後發盈警，而股價表現亦完全跑輸大市。其中，卓悅股價由6月初起計至周四(22日)累跌38%。公司表示，料今年上半年業績由盈轉虧，因近期全球經濟狀況導致銷售業績疲軟，包括中美貿易戰、人民幣貶值、及6月香港發生示威及社會動盪等。



同業莎莎國際(00178)股價跌幅也「不遑多讓」，期內累瀉17%。此前莎莎稱社會事件導致6月中下旬的銷情受壓，今年4月起首財季表現滯後，季內香港及澳門市場錄得同店銷售按年大跌15.3%。



最新發盈警的時裝零售商I.T(00999)股價則累跌近三成，集團稱其中受累於近期香港社會動盪，公司料截至8月31日止半年將按年由盈轉虧。佐丹奴國際(00709)早前也發盈警，股價6月初至今跌23%。



金飾零售商方面，周大福珠寶集團(01929)的港澳同店銷售亦見雙位數跌幅，6月30日止第一季按年下跌11%，為近3年來首次。周大福解釋，主因受高基數影響，以及宏觀環境不明朗，令消費氣氛審慎所致。



另一家本地大型連鎖珠寶首飾零售商六福集團(00590)也透露，於2020財政年度首季零售業務同店銷售跌10%；事實上，六福股價已先反映市道轉差，股價由6月初至今跌17%。



●人幣走弱進一步打擊消費意欲

本地因素外，零售業仍受外圍經濟格局影響，在岸人民幣周四收市創11年新低，料進一步打擊內地人來港消費意欲。財經媒體彭博社引述花旗銀行分析師Dirk Willer指出，人民幣短期難扭劣勢，預計人民幣未來3個月將跌至7.15；至於未來6至12個月，在中美沒有貿易協議，及美國對其他中國商品加徵25%關稅的假設下，人民幣將貶值至7.35。



●零售股盈利料跌6至27%

花旗早前發表研究報告，稱受近期社會事件影響，將香港零售股盈利預測下調介乎6%至27%，以反映同店銷售前景疲弱。該行指，社會事件亦打擊旅客來港意欲，6月內地訪港旅客增速放緩至10%，若示威仍然持續，預計今年餘下時間旅遊業氣氛將持續偏弱，除非看到新的催化劑，否則預期未來兩年港澳同店銷售增長將持平。



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