【名家貼士】李偉傑：橙天嘉禾新收購可關注

橙天嘉禾(01132)早前公布，擬租賃影院物業及酒店物業，分別訂立影院租賃協議及酒店租賃協議，以新方向發展影院業務，實現集團中期戰略部署。



具體計劃，集團將於中國發展多功能影院之新業務形式以經營影院，令消費者在觀賞影院放映電影之同時，也可於影院享用其他設施，包括娛樂室、遊戲中心，以及虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)體驗設施，帶來多元及交叉式收入來源，而公司計劃於酒店物業營運一間電影主題酒店，捉緊未來綜合消閒娛樂市場的更多機遇。



預期上述江蘇影院及酒店項目可為集團未來發展鋪路，而江陰市為經濟發展迅速城市，有利打造成為當地代表作，再輻射發展其他城市。股東特別大會將於9月5日舉行，假若能成功通過，將有利集團未來發展，現時可在低位收集。建議在0.25元買入，目標價0.32元，止蝕位0.215元。



大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑

(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股份)

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