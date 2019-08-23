驚歐企唔夠Fight？傳歐盟擬設逾8600億主權基金撐市

英國《金融時報》引述內部文件報道，歐盟擬已為設立由成員國出資的「歐洲未來基金(European Future Fund)」而草擬計劃，規模高達1,000億歐元(約8,687億港元)，投資於歐洲目前落後於全球競爭對手的戰略行業。



該文件警告非歐盟企業擁有前所未有的財力，潛在可能扼殺歐盟產業在某些領域的現有創新活力和產業地位。但歐洲沒有類似的公司，對增長、就業、以及歐洲在關鍵戰略領域的影響力帶來風險。



而該草案目的在於為歐洲工業行業星級企業提供資金，協助它們與蘋果公司(Apple Inc.)等巨擘展開競爭。文件指出，該基金應專注於收購「在具有戰略重要性行業的歐盟企業」的長期股權，投資重點應放在「發展戰略行業」與「打造和加強未來的創新領軍者」上。



歐洲議會早前投票選出萊恩(Ursula von der Leyen)為下屆歐盟委員會主席，她將於11月履新。據悉，是次成立歐元主權財富基金的藍圖，是由她的智庫獻策，讓她考慮在5年任期內實施。



法國和德國曾呼籲歐洲創建激進的產業政策工具，保護歐洲企業免受不公平競爭的影響，例如獲得補貼的中國對手的競爭。分析認為，歐盟醞釀千億歐元主權財富基金的舉動，是對法德兩國呼籲的最大膽回應。



雖然法德兩國可能會支持有關計劃，但荷蘭等國一直不願意支持歐盟放寬競爭規則。

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