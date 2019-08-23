【午市重點睇】人民幣續貶值　油價上漲

●亞洲市，離岸人幣一度跌穿7.1關，低見7.1069，每百港元兌約90.67元人民幣。美匯指數報98.3；圓匯輕微回軟至106.58；歐元兌美元報1.107；英鎊高見1.226水平後，回軟至1.2233。港匯略為轉強至7.8387。金價守1,495美元，布油重上60美元關，紐油報55.48美元。道指期貨升82點。



●港股穩守二萬六關，恒生指數半日反覆升124點或0.48%，報26,173點。https://bit.ly/2KR2qzO

-異動股：業績大倒退，PLATT NERA股價破頂後插水。

-績優股受捧，國壽漲3%，新奧能源飆半成。

-異動股：利豐曾飆8%，上半年業績扭虧。



●【即市分析】

-油服股業績報佳音，追唔追得過？https://bit.ly/2TTqIvU

-中華煤氣高位累跌逾1成，可撈底？https://bit.ly/321hDnF



●A股快報：滬深三大指數半日收市均微升。https://bit.ly/31ZLigV

-富時羅素周六凌晨公布A股納入因子提升安排。



●亞洲股市：日股中段反覆上揚。https://bit.ly/31W5hwT



●公司業績：

-瑞聲科技半年少賺56%，中期息40仙。

-友邦半年新業務價值增20%，派中期息33.3港仙。

-俄鋁修訂中期溢利為6.25億美元。



●港元拆息︰1個月回升至1.98厘。



●人民幣兌每美元中間價為7.0572，較上日開市價下調82點子，呈兩連跌。



●人行逆回購800億元人民幣，本周淨回籠300億元人民幣。



●屯門住宅地截標：至少收15份標書。



●史上最大IPO重啟，交易所再掀沙特阿美爭奪戰。



●日本7月CPI按年升0.5%，低過預期。



●華爾街投資大師：債市陷泡沫，美減息都難逃衰退！



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其他精彩新聞：【股民熱話】各大央行齊減息？到底仲有幾大空間？

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