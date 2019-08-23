瑞聲科技半年少賺56%　股價午後最多挫半成

瑞聲科技(02018)中午公布，截至6月底止上半年錄得股東應佔溢利約7.69億元人民幣(下同)，按年倒退56.7%，每股基本盈利0.64元，中期息0.4港元。期內，整體收入75.7億元，按年跌10%；毛利率跌9.2個百分點，至27.5%。



該股股價於公布業績後受壓，最多下挫5.4%，低見36.3港元。



因全球智能手機和客戶出貨量減少，規格創新、升級周期被拉長等因素影響，使得產品訂單減少以及產品價格壓力增大，上半年聲學業務收入和毛利率按年分別下降15%和7.4個百分點，至36.5億元和30.1%。下半年超線性結構產品的出貨量和平均單價料將持續提升，聲學業務毛利率預計將得到整體改善。



由於產能利用率與市場滲透率的提升，上半年光學業務收入增長73%，至4.17億元。隨着產能利用率以及市場滲透率的逐步提升，公司計劃將年底月平均出貨量翻倍至6,000萬隻，盈利水平將繼續提升。



單計第二季，純利按年跌48%，至3.38億元；收入微升1%，至38.2億元。



集團展望，全球經濟的不穩定，為電子消費市場帶來衝擊，上半年全球智能手機出貨量有所下降，儘管第二季相比第一季下跌幅度有較大改善。而隨着5G時代智能手機的加速升級，公司的競爭優勢將得到進一步確認。未來，集團專有技術平台開發的產品，將加快滲透至新推出的智能手機。而通過更佳的產品組合和進一步提升生產效率，集團將逐步改善盈利水平，繼而為股東爭取最大化的回報率。



另外，公司公布，自2019年8月24日起，潘開泰將獲委任為首席創新官，他於2014年3月加入公司，職責範圍由資訊科技擴展至研發及全球技術合作，現時則主管公司資訊科技和先進技術設計小組，並參與有關領域的研發工作。潘為公司行政總裁潘政民和非執行董事吳春媛的兒子。



截至2018年12月31日止，潘氏家族，包括潘政民、吳春媛、潘開泰及他們的家庭成員，共擁有公司41.11%的股權。



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