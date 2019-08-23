金管局李達志：港元資金流向視乎多項因素

港元資金的流向為近期熱話，香港金融管理局副總裁李達志撰文指，要談及資金流向，需考慮多個不同因素。首先可留意香港銀行體系內的存款近來究竟有沒有減少，7月底的數據將於下星期公布，透露初步資料顯示走勢持平。



根據金管局每月公布貨幣統計數字，當中包括銀行體系內的存款總額，截至6月底合共13.6萬億港元，港元及外幣存款保持各佔一半左右，數額比2018年底不但沒有下跌，更高出2,000億元。但有一點將來大家解讀這些數字時需要注意，就是銀行存款數字亦可能受資金流向以外的因素影響，例如銀行的貸款增長或收縮等，所以即使出現一些波動亦要進一步分析原因。



另一要注意的數據是自3月底以來，港元匯價並無觸發聯繫匯率弱方兌換保證，金管局毋須出手買港元沽美元。近期亦有不少市民關注銀行同業拆息的走勢。港元拆息近月的確比較波動，但屬意料之內，他指出，拆息會受多項市場因素左右，要預測或量化個別因素的具體影響並不可能。



最近有報道指港元遠期匯率跌穿7.85和市場上出現一些行使價超越7.85港元兌一美元的港匯期權合約交易。有人對這些交易感到奇怪，擔心成交價是否代表市場對聯繫匯率制度信心不足。他解釋，此涉及一些如期權定價等高度技術性細節，「引伸機會率」並不反映實際情況。



他並指，聯匯制度實行30多年以來，港元遠期匯率因遠期市場流動性較低而一直比現貨匯率較爲波動，穿越強方或弱方兌換保證時有發生。市場上的港元遠期匯價或期權合約行使價，即使超越7.85都不會影響港元現貨匯率的穩定或聯匯制度的有效運作。用這些遠期匯價或期權行使價去估計所謂的港元脫鈎「引伸機會率」，並無實際意義。



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