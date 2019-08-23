【瑞通推介】友邦績後反彈　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會的講話，會否釋放減息信號。美債息再度出現倒掛，反映市場對經濟前景憂慮持續。美國隔晚走勢反覆，道指收報26,252點，升49點或0.2%。



恒指周四(22日)收報26,048點，跌221點或0.8%，周五(23日)早段曾再跌穿26,000點關口，其後倒升近200點，即市留意10天線(約25,842點)的支持力度。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾6,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近6,000萬元，反映較多投資者博大市短期將見反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,941點，而熊證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點。



友邦保險中期純利38.64億美元，按年升1.32倍；新業務價值22.75億美元，按固定匯率計算按年增長20%，勝市場預期。該股近日於10天和20天線之間徘徊，在業績公布後，股價周五早段升逾1%，挑戰約77.6元的20天線。市場仍憂慮香港近期局勢或會影響內地人來港投保意欲，繼而影響集團下半年業務。周四分別有750萬和210萬元淨流入其好倉和淡倉，反映投資者對其業績後股價表現看法分歧。



中國建材周五公布中期業績，其附屬中材科技上半年淨利潤按年升近七成。中國建材近期走勢強勁，連續6日向上，累漲9.7%，接連收復各主要移動平均線，周四高位曾突破7元。股份周五早段一度跌穿50天線(約6.84元)，其後靠穩，重上6.9元。周四有20萬元淨流出其好倉。



吉利汽車為周四表現最佳藍籌，一度升逾8%至11.94元，收市升7.61%。該公司中期股東應佔溢利按年減少約40%，但行政總裁桂生悅指最困難時候已經過去，配合券商預期集團下半年利潤會改善，刺激股價做好。另外，內地「金九銀十」或有利汽車行業回暖、以及吉汽將於下月11日起晉身國企指數，亦有機會影響其股價表現。該股周五早段走勢略為回軟，於11.8元之下水平整固，暫守20天線。周四分別有368萬和134萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

友邦貼價、短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿13倍。輕微價外、中短期沽證(21926)，行使價72.83元，2019年12月到期，實際槓桿8.3倍。



中國建材輕微價外、中年期購證(11143)，行使價8元，2020年3月到期，實際槓桿3.7倍。



吉利汽車輕微價外、中短期購證(19174)，行使價13.2元，2019年11月到期，實際槓桿5.8倍。貼價、極短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿9.9倍。



美團輕微價外、中短期購證(20429)，行使價80元，2020年2月到期，實際槓桿5.1倍。輕微價外、中短期購證(20429)，行使價80元，2020年2月到期，實際槓桿5.1倍。



國壽貼價、中短期購證(14251)，行使價18.9元，2019年11月到期，實際槓桿8.6倍。輕微價外、中年期沽證(22824)，行使價17元，2020年3月到期，實際槓桿4.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(53353)，收回價25,310點，槓桿比率29.5倍。熊證(53631)，收回價26,790點，槓桿比率30.1倍。



友邦牛證(53707)，收回價73.1元，槓桿比率13.4倍。熊證(52302)，收回價81.6元，槓桿比率14.1倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率16倍。熊證(53356)，收回價345.5元，槓桿比率21.1倍。



美團牛證(53114)，收回價57.5元，槓桿比率4.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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