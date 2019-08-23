國壽：信用風險可控　續部署長期核心資產

受惠上半年股票市場反彈，中國人壽(02628)期內的投資收益大幅增加68%，至889.23億元人民幣(下同)。副總裁趙鵬表示，上半年公司堅持長期及價值投資策略，建構以固定收益為主，權益類投資為副的投資組合。



截至今年上半年，公司的信用債券達「AAA」評級的佔比超過95%，期內新增非標固收投資逾400億元，評級「AAA」級的佔比為99%，認為信用風險可控。



其他投資方面，他指出，不動產具有抵禦周期特性，同時能抗通脹，目前國壽於相關項目的總投資額約1,000億元人民幣，期望能提供穩定現金流，抵禦利率下降帶來的波動，提高長期收益。



展望下半年，他僅指會繼續部署長期核心資產，未來亦會關注各行業的投資標的，不排除會出於戰略考慮，對企業作長期投資。



國壽上半年新業務價值增長22.7%，至345.69億元。副總裁兼總精算師利明光認為，相關增長符合預期，未來會堅持「重振國壽」的營運目標。至於下半年的整體業務增速，總裁蘇恒軒僅表示，增速未必跟上半年一樣。



上半年，國壽積極擴大銷售隊伍，總人力較去年底增長7.1%，至189萬人。副總裁詹忠指，下半年堅持「擴量提質」的方針，但會於數量及質素中取一個平衡。



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